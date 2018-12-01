Меркель надеется на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что США и Китай урегулируют торговый конфликт. Об этом она заявила в субботу журналистам в Буэнос-Айресе, передает агентство DPA .

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По словам Меркель, важно, чтобы переговоры между обеими сторонами привели к решению, поскольку последствия конфликта ощущают германская экономика и остальной мир. "Мы все, и это мы чувствуем, косвенным образом ощущаем последствия того, что китайско-американские экономические отношения работают не совсем гладко", - сказала она.

Как сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель встретилась на полях саммита G20 с председателем КНР Си Цзиньпином. "Они обсудили проблему снятия напряженности в мировой торговле, а также германо-китайское партнерство", - написал Зайберт.