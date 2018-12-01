{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Меркель надеется на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США

Сообщается, что канцлер Германии встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что США и Китай урегулируют торговый конфликт. Об этом она заявила в субботу журналистам в Буэнос-Айресе, передает агентство DPA.

На эту тему
Во все тяжкие. Как деградируют отношения США и Китая

По словам Меркель, важно, чтобы переговоры между обеими сторонами привели к решению, поскольку последствия конфликта ощущают германская экономика и остальной мир. "Мы все, и это мы чувствуем, косвенным образом ощущаем последствия того, что китайско-американские экономические отношения работают не совсем гладко", - сказала она.

Как сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель встретилась на полях саммита G20 с председателем КНР Си Цзиньпином. "Они обсудили проблему снятия напряженности в мировой торговле, а также германо-китайское партнерство", - написал Зайберт.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияКитайСи ЦзиньпинТорговая война
Акции протеста во Франции
AFP: премьер Франции отменил поездку на конференцию по климату в Польше из-за протестов
Возглавит французскую делегацию министру экологического перехода Франсуа де Рюжи
Читать полностью