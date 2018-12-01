Трамп и Путин провели неформальный разговор на полях G20

Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера на ужине несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами, включая президента Путина", - говорится в заявлении Сандерс.

В четверг Трамп в своем Twitter написал, что принял решение отказаться от встречи с российским коллегой в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Этот шаг президента США противоречил его собственным высказываниям, с которыми он выступил менее чем за час до публикации записи в микроблоге. Трамп заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится, что сейчас для нее "очень хорошее время".