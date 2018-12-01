Абэ намерен обсудить с Путиным мирный договор с учетом прежних договоренностей

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 заявил, что рассчитывает детально обсудить вопрос заключения мирного договора между двумя странами с учетом ранее достигнутых договоренностей.

"Сегодня я рассчитываю на тщательный разговор по вопросам мирного договора с учетом результатов наших прежних [договоренностей] в Сингапуре", - сказал он.

Абэ заявил о том, что Япония рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией во всех областях и выведение российско-японских отношений на новый уровень. "В частности, я хотел бы продолжать наше сотрудничество в направлении совместной хозяйственной деятельности [на Курилах], а также в гуманитарной сфере", - добавил японский премьер. Кроме того, по его словам, Токио заинтересован сотрудничать с Москвой в сфере безопасности.

На встрече в Сингапуре 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.