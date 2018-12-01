Помпео: Вашингтон не имеет прямых улик причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Вашингтон в настоящее время не располагает информацией, которая бы однозначно свидетельствовала о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN , текст которого распространила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Как отметил шеф американской дипломатии, США "продолжают расследовать, выяснять, пытаться понять, что произошло". По его словам, Вашингтон "продолжит привлекать к ответственности виновных". Помпео отметил, что "ознакомился со всеми разведывательными данными, которыми располагают власти США". Как он пояснил, на основе анализа этой информации он может заверить, что "нет прямых улик его [принца] причастности к убийству Джамаля Хашкаджи".

Госсекретарь в связи с этим констатировал, что не может разглашать конфиденциальную информацию, и заверил, что многие сообщения СМИ на указанную тему неверны. На вопрос о том, намерены ли США отказаться от поддержки действий Саудовской Аравии в Йемене, Помпео ответил: "Мы намерены продолжить ту программу, в которой участвуем на данный момент".

Ранее ряд американских СМИ сообщали, что, согласно оценкам ЦРУ, приказ об убийстве Хашкаджи отдал именно саудовский кронпринц. Эр-Рияд отвергает любую причастность членов королевской семьи к случившемуся. Доказательств возможной связи кронпринца с делом журналиста также пока не было обнародовано. Американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что США намерены оставаться партнером Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле об убийстве Хашкаджи по-прежнему остаются вопросы.