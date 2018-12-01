СМИ: число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 255

ТАСС, 1 декабря. По меньшей мере 255 человек задержаны в субботу во французской столице в ходе протестов против роста цен на автомобильное топливо. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал BFM .

Ранее было известно о 224 задержанных. По информации газеты Le Figaro, основные задержания происходили в районе Елисейских полей.

Общее число участников акций протеста, охвативших Францию в субботу, достигло 75 тыс. человек по всей стране по состоянию на 15:00 по местному времени (17:00 мск). Такие данные приводит Министерство внутренних дел страны.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы.