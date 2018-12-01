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Саммит G20 в Аргентине

Санчес заявил, что Испания настояла на включении темы мигрантов в итоговое коммюнике G20

По словам испанского премьер-министра, Мадрид также добился того, чтобы этот вопрос был сохранен в повестке дня и на следующем саммите

ТАСС, 1 декабря. Мадрид настоял на включении миграционного вопроса в совместное заявление по итогам саммита "двадцатки" в Аргентине. Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в субботу в Twitter.

"Сегодня мы добились того, чтобы в тексте декларации по итогам саммита в Буэнос-Айресе содержалось упоминание темы мигрантов и беженцев", - сказано в сообщении. По словам премьера, Мадриду удалось настоять на том, чтобы "этот вопрос был сохранен в повестке дня на предстоящем саммите под председательством Японии".

Саммит "Большой двадцатки" проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Следующей страной, принимающей G20, станет Япония.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроСаммит G20 в Аргентине
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