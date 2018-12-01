Не менее 110 человек пострадали в ходе протестов в Париже

ТАСС, 1 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате беспорядков в Париже в субботу достигло 110 человек, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на актуальные данные министерства внутренних дел Франции.

Отмечается, что среди пострадавших 17 сотрудников полиции. Число задержанных увеличилось до 270 человек.

Как сообщает МВД, во время демонстраций, организованных во Франции движением "желтых жилетов", в эту субботу было задействовано 65 тыс. полицейских и жандармов, а также 30 тыс. пожарных. "Они были мобилизованы по всей стране, чтобы охранять манифестантов, устанавливать порядок, бороться с возгораниями и оказывать помощь", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы.

По данным МВД, в субботу к 15:00 по местному времени (17:00 мск) общее число участников акций протеста в стране достигло 75 тыс. человек.