{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Конте сообщил, что саммит G20 в 2021 году пройдет в Италии

Как отметил премьер-министр страны, об обмене года председательства попросила индийская сторона. В Индии саммит пройдет в 2022 году

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Италия и Индия договорились поменяться годом своего председательства в "двадцатке". Об этом сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте на итоговой пресс-конференции по завершении саммита в Аргентине.

"Мы договорились с премьер-министром [Индии] Нарендрой Моди поменяться нашим председательством, поэтому у нас саммит пройдет в 2021 году, а в Индии годом позже. Мы пошли на такой обмен по просьбе индийской стороны, поскольку в 2022 году будет отмечаться 75-летняя годовщина независимости Индии", - пояснил Конте.

Теги
АргентинаИндияИталияМоди, НарендраКонте, Джузеппе
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вопрос либерализации визового режима
Читать полностью