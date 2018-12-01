Конте сообщил, что саммит G20 в 2021 году пройдет в Италии

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Италия и Индия договорились поменяться годом своего председательства в "двадцатке". Об этом сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте на итоговой пресс-конференции по завершении саммита в Аргентине.

"Мы договорились с премьер-министром [Индии] Нарендрой Моди поменяться нашим председательством, поэтому у нас саммит пройдет в 2021 году, а в Индии годом позже. Мы пошли на такой обмен по просьбе индийской стороны, поскольку в 2022 году будет отмечаться 75-летняя годовщина независимости Индии", - пояснил Конте.