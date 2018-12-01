Макрон заявил, что виновные в насилии на манифестациях в Париже предстанут перед судом

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Субботние беспорядки в Париже не имеют ничего общего с мирным протестом, виновные в насилии будут привлечены к суду. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20. Трансляцию его выступления вел телеканал BFM .

"То, что произошло сегодня в Париже не имеет ничего общего с мирным выражением недовольства, - отметил он. - Ничто не оправдывает нападения на правоохранительные органы, разорения магазинов, поджоги государственных или частных зданий, угрозы прохожим и журналистам, осквернение Триумфальной арки".

"Виновники такого насилия не хотят перемен, не хотят улучшений, они желают хаоса. <...> Они будут выявлены и привлечены к ответственности за свои действия в суде", - подчеркнул он.

Президент также сообщил, что в воскресенье намерен провести "межведомственную встречу с компетентными органами" по данному вопросу. "Я всегда буду уважать протест, всегда буду прислушиваться к оппозиции, но я никогда не соглашусь с насилием", - заключил он.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы.