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СМИ: главы МИД РФ и Японии возглавят консультативный совет по мирному договору

Как сообщает Kyodo, Владимир Путин и Синдзо Абэ решили, что такой шаг поможет ускорить переговорный процесс по мирному договору

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшихся в субботу в Аргентине переговоров договорились создать особый консультативный совет для ускорения переговорного процесса по мирному договору между двумя государствами. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что совет будет возглавлять министр иностранных дел Японии Таро Коно и его российский коллега Сергей Лавров.

В агентстве добавили, что Токио и Москва занимаются проработкой проведения встречи министров.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств должны состояться перед поездкой премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву, которая запланирована на начало 2019 года.

 

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