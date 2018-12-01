{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вопрос либерализации визового режима

Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вопрос либерализации визового режима.

Акции протеста во Франции
AFP: премьер Франции отменил поездку на конференцию по климату в Польше из-за протестов
Возглавит французскую делегацию министру экологического перехода Франсуа де Рюжи
Читать полностью