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Северный Кавказ
Кавминводы готовят предложения по совершенствованию закона о курортном сборе
Движение по всем дорогам Кубани и Ростовской области восстановлено
Нарушенное из-за непогоды движение по трассе "Кавказ" на Кубани восстановлено
Политика
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Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность
Путин заявил, что Россия вносит наиболее значимый вклад в антитеррористическую борьбу
Путин договорился с Абэ о спецпредставителях по работе над проблемой мирного договора
Путин надеется, что трудности в отношения РФ и Британии будут преодолены как можно быстрее
Международная панорама
Международная панорама
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Акции протеста во Франции
AFP: премьер Франции отменил поездку на конференцию по климату в Польше из-за протестов
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вопрос либерализации визового режима
Трюдо попросил Путина отпустить задержанных украинских моряков
Экономика и бизнес
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Развитие МСП в России
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Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+
Саммит G20 в Аргентине
На встрече Трампа и Си Цзиньпина будут присутствовать Помпео, Мнучин, Болтон и Лайтхайзер
Умер Джордж Буш - старший
Фондовые биржи в США не будут работать 5 декабря в связи со смертью Буша-старшего
Недвижимость
Недвижимость
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Фонд реформирования ЖКХ займется контролем региональных программ по проекту "Чистая вода"
Мутко призвал регионы разрабатывать собственные программы развития жилья
Построенный по федеральной программе центр культуры открыли в Архангельской области
Армия и ОПК
Армия и ОПК
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Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс
Минобороны намерено в ближайшее время погасить долг за электричество в Мурманской области
Самоходные гаубицы везли на платформах, сошедших с рельсов в Омской области
Новый пункт базирования Каспийской флотилии в Махачкале готов к приему кораблей
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Северный Кавказ
В Ингушетии открыли дом культуры с залом на 200 мест
Brexit
Роулинг в перепалке ответила по-русски спонсору агитационной кампании в поддержку Brexit
В Архангельске отметили день рождения снеговика
Происшествия
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Криминал
Пожар на складе в Нижневартовске локализован
Суд отказал Цеповязу во взыскании 32 млн рублей с компании бывшей жены
В Пензе потушили пожар на площади 500 квадратных метров
Спорт
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Футбол в России
"Енисей" и "Ахмат" сыграли при минус 15, а встречу в Оренбурге перенесли из-за мороза
Россиянка Яковлева победила на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии
КХЛ
ЦСКА обыграл "Спартак" и одержал 15-ю победу подряд в КХЛ
Культура
Культура
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Кино
В Москве выступила обладательница Grammy Джойс Дидонато
В Италии представили российско-итальянский выставочный проект по опере Пуччини
Наина Ельцина рассказала о дружбе с Галиной Волчек
Наука
Наука
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Естественные и точные науки
Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института
Академия наук США раскритиковала нарушение Вашингтоном Соглашения об утилизации плутония
Астрономы оценили количество света, излученного во Вселенной за время ее существования
Космос
Космос
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Фирма Astrobotic перенесла планы отправки первого посадочного модуля на Луну на 2021 год
Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре
Астрономы оценили количество света, излученного во Вселенной за время ее существования
Москва
Москва
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В Москве открылся второй фестиваль Общественной палаты РФ "Добрые люди"
Главный российский Дед Мороз подарил Московскому зоопарку двух мини-пигов
Остановка канатной дороги для спортсменов откроется в Москве в 2020 году
Московская область
Московская область
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Новогодние елки зажгутся в парках Подмосковья 1 декабря
Чемпионат WorldSkills
Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу медалей на национальном чемпионате WorldSkills
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории торговых рядов в Королеве
Северо-Запад
Северо-Запад
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В Архангельске отметили день рождения снеговика
Водоснабжение Волхова в Ленинградской области восстановлено после аварии
Минобороны намерено в ближайшее время погасить долг за электричество в Мурманской области
Новости Урала
Новости Урала
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ЭКСПО-2020
Проект по выявлению ВИЧ в труднодоступных районах Тюменской области продлят до 2019 года
Тюменские власти рассматривают возможность создания санаторно-курортной зоны
В Екатеринбурге автобус врезался в грузовик, пострадали девять человек
Сибирь
Сибирь
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Новосибирск получит половину от 490 млн руб., выделенных региону на расселение жилья
Минкультуры Новосибирской области проанализирует финансовую деятельность театра "Глобус"
Ухудшение погоды в Сибири привело к закрытию автодорог и нарушениям электроснабжения
Личное время
Личное время
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Гид по "Новому европейскому театру":
семь важных постановок юбилейного фестиваля
Мнение
Ужасы как искусство.
Почему "низкий" жанр превратился в высокохудожественное кино
Комар-леденец, экраны с золотом, лечебные наночастицы.
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Все новости
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вопрос либерализации визового режима
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вопрос либерализации визового режима.
Акции протеста во Франции
AFP: премьер Франции отменил поездку на конференцию по климату в Польше из-за протестов
Возглавит французскую делегацию министру экологического перехода Франсуа де Рюжи
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