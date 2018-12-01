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Кризис на Украине

Экс-глава МИД ФРГ призвал не допустить втягивания Германии в войну против России

Зигмар Габриэль подверг критике прозвучавшие со стороны Украины требования направить военные корабли в Черное море

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал не допустить втягивания Германии в военный конфликт с Россией в свете развития ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel, выдержки из которого в субботу приводит электронная версия издания.

По мнению Габриэля, Германия "не может позволить втянуть себя в войну против России". Как пишет газета, он подверг критике прозвучавшие со стороны Украины требования направить военные корабли в Черное море и предложение закрыть международные порты для российских судов, приходящих из региона Азовского моря.

С последней инициативой выступила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Габриэль высказал мнение, что она посредством таких резких заявлений пытается набрать очки во внутриполитической борьбе. Как считает экс-глава МИД, роль Германии состоит в усилиях по деэскалации и посредничестве, а не в разжигании конфликта. Он предложил использовать место в Совете Безопасности ООН, которое с января получит ФРГ как его непостоянный член, для того, чтобы добиться создания миссии ООН для Донбасса.

"Установить перемирие, добиться отвода тяжелых вооружений с обеих сторон и затем сделать первый шаг к отмене санкций - вот единственный путь выхода из этого совершенно безнадежного конфликта", - подытожил Габриэль.

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