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Саммит G20 в Аргентине

Тереза Мэй назвала продуктивным саммит G20

Британский премьер отметила, что участники форума обсудили ключевые приоритеты, такие как борьба с климатическими изменениями и укрепление глобального здоровья населения

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати, прошедший в аргентинской столице, оказался продуктивным. Такую оценку состоявшемуся форуму вынесла на пресс-конференции в Буэнос-Айресе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Это был продуктивный саммит, мы продемонстрировали твердую приверженность взаимодействию по целому ряду сфер, включая реформу Всемирной торговой организации, а также по вопросу о том, чтобы заставить мировую экономику работать во благо каждого", - сказала глава британского правительства.

Мэй напомнила, что участники форума "также обсудили другие ключевые приоритеты, такие как борьба с климатическими изменениями и укрепление глобального здоровья населения".

"И я приветствую те обязательства, которые были взяты в отношении усиления борьбы с современным рабством", - отметила премьер Соединенного Королевства.

Теги
ВеликобританияМэй, ТерезаСаммит G20 в Аргентине
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