Мэй: международные компании, базирующиеся в Великобритании и ЕС, получат выгоду от Brexit

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Международные компании, которые базируются на территории Соединенного Королевства и стран ЕС, получат выгоду от Brexit. Об этом заявила в субботу на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по завершении состоявшегося здесь саммита Группы двадцати премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Международные компании, которые инвестировали средства в производство на территории Великобритании, и все те, кто использует европейские базы для того, чтобы удовлетворять потребности британского рынка, получат выгоду от тех договоренностей, по которым мы достигли согласия", - сказала она.

Мэй добавила, что она воспользовалась аргентинским саммитом G20 для того, чтобы проинформировать зарубежных коллег о согласованной британским кабинетом министров и властями в Брюсселе сделке по условиям Brexit.

"Впервые за последние четыре десятилетия у Великобритании будет независимая торговая политика и активная роль на глобальной сцене, когда мы займем наше место во Всемирной торговой организации в апреле 2019 года", - назвала глава британского правительства одну из выгод выхода своей страны из европейского сообщества.

По ее словам, уже совсем скоро после формального выхода из ЕС Лондон сможет заключить торговые соглашения со многими зарубежными партнерами. "Эта сделка прокладывает Великобритании путь к более светлому будущему. Это было подтверждено во время обсуждения торговых вопросов, которые у меня состоялись в эти два дня. Друзья и партнеры дали четко понять, что они стремятся как можно скорее подписать с нами амбициозные торговые соглашения", - сказала Мэй.