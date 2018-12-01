Полиция установила личности около 3 тыс. участников погромов в Париже

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Французская полиция смогла идентифицировать около 3 тыс. вандалов, участвовавших в погромах и столкновениях со стражами порядка в эту субботу. Об этом сообщил в эфире телеканала BFM министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Идентифицированы около 3 тыс. человек, - рассказал он. - Были люди от ультраправых, были - от ультралевых, однако было много таких, кто приехал в Париж, чтобы устраивать погромы". Отмечая неразборчивость вандалов в выборе целей для осквернения, включая исторические памятники, глава МВД назвал их действия "моральным насилием" и заявил, что у таких участников манифестаций "нет чести". По словам министра, инициаторы погромов представляют "крайнее меньшинство" от общего числа манифестантов.

Отвечая на вопрос ведущей о возможности введения чрезвычайного положения в связи с произошедшими событиями, Кастанер ответил, что готов рассмотреть все варианты, хотя и не уточнил, идет ли речь только о Париже или о всей стране. "Мы изучаем все процедуры, которые позволят нам улучшить безопасность", - сказал он.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы. По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже пострадали не менее 110 человек, около 20 из них - стражи порядка. Число задержанных достигло почти 300 человек.