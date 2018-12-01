МВД Грузии призвало организаторов акции сторонников Вашадзе соблюдать порядок

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Грузии готово обеспечить правопорядок до и во время митинга, который в воскресенье, 2 декабря, проведут в Тбилиси сторонники бывшего кандидата в президенты от партии "Единое национальное движение" (ЕНД - партия сторонников экс-президента Саакашвили) и 10 союзных с ЕНД организаций Григола Вашадзе. Об этом ведомство сообщило в субботу вечером.

"МВД готово обеспечить безопасность участников акции ЕНД, обеспечить правопорядок. На проспекте Руставели будут мобилизованы силы полиции, которые в течение всего дня 2 декабря будут осуществлять патрулирование с целью предотвращения каких-либо провокаций", - отметило ведомство.

МВД также заявило "о готовности обеспечить безопасность как участников акции 2 декабря, так и всех граждан". "В то же время министерство призывает организаторов акции соблюдать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции. В случае необходимости полиция в рамках закона готова пресечь любые попытки нарушения общественного порядка", - сообщило ведомство.

Проигравший на прошедших 28 ноября в Грузии выборах Вашадзе заявил, что 2 декабря в Тбилиси на проспекте Руставели состоится манифестация с требованием провести в стране досрочные парламентские выборы. По его словам, это будет абсолютно мирный митинг и участники не намерены выходить за рамки законности и конституции. В четверг находящийся в Нидерландах Михаил Саакашвили призвал сторонников ЕНД принять участие в этом митинге и поддержать требование проведения досрочных выборов в парламент страны.

30 ноября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что правительство не допустит осуществления каких- либо революционных сценариев в стране. Он отметил, что "выборы президента прошли в свободной, демократической и конкурентной обстановке, имели место незначительные нарушения и эксцессы, которые не повлияли на общий фон и результаты выборов". По его словам, попытки оппонентов поставить под сомнение демократическое проведение выборов и результаты выборов обречены на неудачу.

Очередные выборы в парламент Грузии должны пройти осенью 2020 года. По конституции страны, решение о назначении досрочных выборов может быть принято по согласованию между президентом и премьер-министром республики. Партия или избирательный блок, получивший большинство мест в парламенте, имеет право представить кандидатуру премьер-министра и сформировать правительство.