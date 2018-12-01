Арестованный черногорский оппозиционер Медоевич объявил голодовку

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Арестованный в ночь на пятницу черногорский оппозиционер Небойша Медоевич объявил голодовку с момента заключения в камеру. Об этом сообщила в субботу жена политика Марина Медоевич.

"Муж похищен по приказу Высшего суда. Из-за противоправного и антиконституционного ареста вопреки депутатскому иммунитету Небойша Медоевич объявил голодовку с момента поступления в тюрьму", - приводит слова Марины Медоевич газета Blic.

По ее словам, политик находится в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением.

Арест оппозиционера

В ночь с четверга на пятницу один из лидеров оппозиции Небойша Медоевич был арестован в центре Подгорицы. Другой оппозиционный лидер Милан Кнежевич, заметив полицейских, которые готовились арестовать его, забаррикадировался в парламенте.

Высший суд Подгорицы опубликовал решение об аресте политиков утром в пятницу, уже после ареста Медоевича. По сведениям оппозиции, арест депутата и лидера партии осуществлялся без необходимой процедуры снятия парламентского иммунитета.

Медоевич и Кнежевич представляют оппозиционное движение "Демократический фронт", которое является коалицией десяти оппозиционных партий, наиболее авторитетными из которых считаются "Новая сербская демократия", "Движение за перемены" и "Демократическая народная партия Черногории". Коалиция традиционно выступает за сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современных черногорских властей. В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя проведения референдума по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс.