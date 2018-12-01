Мэттис заявил, что Россия пыталась вмешаться в промежуточные выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис полагает, что Россия пыталась оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, а отношения между странами ухудшились за последние два года. С такими утверждениями глава Пентагона выступил в субботу в штате Калифорния.

Мэттису был задан вопрос о том, ухудшились ли с тех пор, как он занял свой пост в январе 2017 года отношения между Москвой и Вашингтоном. "Нет сомнений, отношения ухудшились", - ответил министр. По его утверждению, со стороны Москвы в октябре имела место попытка "снова вмешаться в [американские] выборы". "Мы видим, что продолжаются подобные действия", - добавил он.

"Я не знаю, возросла ли угроза", - добавил Мэттис. По его версии, речь идет о "продолжающихся действиях с целью попытаться подорвать демократические процессы, которые необходимо защитить". На вопрос о том, планирует ли Вашингтон "перейти в наступление" в отношении РФ и Китая в киберпространстве, Мэттис ответил: "Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить их [демократические процессы]".

По утверждению главы Пентагона, "Россия делает вводящие в заблуждение заявления", однако ее "дела говорят сами за себя". "И это ухудшило отношения", - полагает Мэттис. Он также сказал, что не доверяет высшему российскому руководству.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.