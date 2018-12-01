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ВМС США сообщили о смерти командующего Пятым флотом в Бахрейне

Подозрений о том, что смерть военного была насильственной, нет, отметили в ведомстве
Скотт Стирни EPA-EFE/SGT. WESLEY TIMM / US MARINE CORPS / HANDOUT HANDOUT EDITORIA
Скотт Стирни
© EPA-EFE/SGT. WESLEY TIMM / US MARINE CORPS / HANDOUT HANDOUT EDITORIA

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Командующий Пятым флотом ВМС США, вице-адмирал Скотт Стирни умер в субботу на территории королевства Бахрейн. Об этом говорится в распространенном заявлении ВМС США.

Как следует из документа, он "был обнаружен мертвым в своей резиденции". Власти США и Бахрейна начали расследование в связи со смертью Стирни, однако, как подчеркивается в заявлении, на данный момент нет подозрений, что его смерть была насильственной.

Исполнять обязанности Стирни будет его бывший заместитель контр-адмирал Пол Шлиз. В зону оперативной ответственности Пятого флота ВМС США входит Персидский залив и часть Индийского океана. Он базируется на Бахрейне.

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