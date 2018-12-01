Более 70 тыс. человек пришли отпраздновать инаугурацию Лопеса Обрадора в центр Мехико

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Более 70 тыс. человек пришли в субботу на площадь Сокало в центре Мехико, чтобы отпраздновать вступление Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в должность президента страны. Такие данные правительства Мехико обнародовал телеканал Televisa.

На большой сцене, установленной на площади, в эти минуты продолжаются выступления музыкальных и танцевальных коллективов из разных регионов Мексики. Позднее для мексиканских зрителей выступят зарубежные исполнители, в том числе популярная группа из Пуэрто-Рико Calle 13. За порядком в районе Сокало следят около 5 тыс. сотрудников полиции, сведений о каких-либо происшествиях не поступало.

На площади представители коренных народов Мексики в субботу вручили новому президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору жезл правителя как символ своей поддержки.

Как отметил телеканал, новый лидер Мексики стал первым главой государства, кто удостоился такой чести. Вручению жезла предшествовал красочный обряд благословения Лопеса Обрадора и его супруги, проведенный в соответствии с традициями коренных жителей Мексики. За церемонией вживую наблюдали собравшиеся на Сокало. В Мексике насчитывается 68 коренных народов, к ним относятся более 12,5 млн человек, или порядка 10% населения.

Ожидается, что в ближайшее время, завершив встречу с иностранными гостями в Национальном дворце на Сокало, Лопес Обрадор обратится к нации. В своей первой речи в качестве главы государства, произнесенной в парламенте ранее в субботу, политик пообещал работать по 16 часов в день во благо страны, искоренить коррупцию и покончить с безнаказанностью. Возглавлять Мексику Лопес Обрадор будет до 2024 года.