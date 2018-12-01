В Андалусии пройдут парламентские выборы

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Парламентские выборы пройдут в воскресенье в испанском автономном сообществе Андалусия. Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск), вслед за этим начнется подсчет голосов.

Главным претендентом на победу является Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которая находится у власти в регионе уже более трех десятилетий. По итогам выборов 2015 года она получила 47 из 109 мест в парламенте Андалусии. Лидер ИСРП в автономии - известная в Испании Сусана Диас, которая ранее претендовала на пост генерального секретаря партии, однако уступила это место действующему премьер-министру страны Педро Санчесу.

Правом голоса в регионе обладают более 6,5 млн человек (население Андалусии - 8,5 млн). Будет открыто около 3,8 тыс. избирательных участков. Обеспечивать безопасность в день выборов будут примерно 19 тыс. стражей порядка.

Ожидается, что в течение дня будут объявлены данные об активности избирателей. По итогам предыдущего голосования в марте 2015 года явка превысила 60%.

Расклад сил

Согласно последним опросам общественного мнения, социалисты рискуют получить худший в своей истории результат в Андалусии, хотя и одержат победу на региональных выборах. Как свидетельствует опрос, проведенный для газеты "Расон", ИСРП достанется 41-43 кресла в парламенте.

Консервативная Народная партия (НП) может занять второе место и завоевать 26-29 мандатов. Левая коалиция "Андалусия, вперед" претендует на 23-25 мест в региональном парламенте, а центристская партия "Граждане" - на 15-17 кресел. Согласно некоторым опросам, в парламент автономии впервые может попасть крайне правая политическая сила "Вокс", она может получить до четырех мандатов.

Избирательный цикл

Выборы в Андалусии можно рассматривать как старт избирательного цикла в Испании. На 26 мая будущего года по всему пиренейскому королевству запланированы муниципальные и автономные выборы. Кроме того, 26 мая в стране состоится голосование на выборах в Европейский парламент.

Не исключается, что в будущем году могут пройти досрочные всеобщие выборы. Правительству Испании, во главе которого находится ИСРП, пока не удается добиться необходимой парламентской поддержки, чтобы одобрить бюджет на будущий год. В результате существует вероятность, что премьер-министр Педро Санчес решит объявить о голосовании в 2019 году.

Ранее министр развития Хосе Луис Абалос не исключал возможности проведения внеочередных всеобщих выборов 26 мая будущего года - в один день с региональными и европейскими.