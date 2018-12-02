Cоветник Трампа заявил, что встреча президента США с лидером КНР прошла "очень хорошо"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине была успешной. Об этом сообщил в субботу экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу.

"Очень хорошо", - ответил он на вопрос журналистов о том, как прошла встреча. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Трамп в ходе встречи двух лидеров согласился не вводить с 1 января 2019 года новые пошлины на товары из КНР.

Пресс-служба Белого дома информировала, что во встрече с американской стороны приняли участие министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.