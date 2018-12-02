Франция пережила еще один день протестов, власти обещают наказать участников погромов

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Первый день зимы прошел во Франции под знаком массовых протестов и беспорядков в самом сердце Парижа. По примерным подсчетам, на улицы города вышло до 5,5 тыс. манифестантов, а для охраны порядка были привлечены 4,6 тыс. полицейских. Пока стражи порядка подавляют последние очаги сопротивления в городе, власти готовятся дать решительный ответ на действия хулиганов.

"То, что произошло сегодня в Париже не имеет ничего общего с мирным выражением недовольства, - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати в Аргентине. - Виновники такого насилия не хотят перемен, не хотят улучшений, они желают хаоса <...> Они будут выявлены и привлечены к ответственности за свои действия в суде". Примечательно, что традиционно глава государства не затрагивает внутренние темы Франции на крупных международных мероприятиях.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил в эфире телеканала BFM, что службы безопасности уже смогли установить примерно 3 тыс. участников парижских погромов. По его словам, как и в прошлые выходные, среди участников столкновений присутствовали активисты ультраправого и ультралевого толка. Однако, добавил Кастанер, "было много таких, кто приехал в Париж, просто чтобы устраивать погромы". При этом как министр, так и главного управления внутренней безопасности Франции Лоран Нуньес говорят о чрезмерно жестоких и скоординированных, если не профессиональных действиях агрессивной части манифестантов, которые с самого утра пришли на площадь Звезды - Шарля де Голля экипированные противогазами, масками и пиротехникой, а также предметами для демонтажа дорожной брусчатки и тротуарной плитки.

Грабежи и вандализм

Ущерб, нанесенный французской столице, пока неизвестен, в то время как СМИ сообщают о случаях мародерства в магазинах с одеждой и техникой, а также в косметических салонах и аптеках. Как сообщил глава МВД, пожарным пришлось тушить 187 пожаров по всему городу, причем не только на улицах, но и в зданиях. По его словам, со стороны погромщиков было зафиксировано шесть случаев нападения на частные домовладения.

Однако наиболее воинственной риторики удостоились случаи осквернения культурных и исторических памятников: Триумфальная арка, возле которой большую часть дня шли столкновения между полицией и хулиганами, будет закрыта до устранения нанесенного ей ущерба как снаружи, так и внутри, где вандалы уничтожили музейную экспозицию и разбили статуи. Помимо этого, по словам главы МВД, вандалы осквернили здание Пантеона, где захоронены останки выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века, а также дворца Отель-де-Виль, в котором расположена столичная мэрия.

За минувший день в Париже было задержано 287 человек, сообщает телеканал CNews. При этом в столкновениях с полицией пострадали порядка 110 человек, из них, по данным МВД, около 20 - стражи порядка. Кастанер также сообщил, что один из пострадавших манифестантов находится в критическом состоянии, после того как на него и еще одного человека упала створка ворот сада Тюильри, не выдержавшая напора агрессивной толпы.

Сказались субботние события и на работе городского транспорта: движение было прервано на целом участке 1-й и 6-й линий метрополитена. Также Управление общественным транспортом Парижа RATP сообщало об ограничениях еще на девяти ветках. Впрочем, к ночи практически везде, за исключением станций в районе Елисейских полей повышенные меры безопасности были упразднены. Также возобновилось автомобильное движение на площади Звезды - Шарля де Голля, которую удалось отвоевать у манифестантов лишь в 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Какие действия предпримут власти?

Эмманюэль Макрон объявил о созыве экстренной "межведомственной встречи с компетентными органами", на которой должны также присутствовать глава МВД страны Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп. Последний был вынужден отменить поездку в Польшу, где он должен был принять участие во Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.

В свою очередь лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен потребовала от президента Франции организовать встречу с лидерами оппозиции по возвращении с саммита Группы двадцати. В течение дня многие политические деятели публично выразили негодование в связи с открытыми нападениями демонстрантов на стражей порядка в центре столицы, как правые, так и левые.

Полицейский профсоюз Alliance Police Nationale призвал правительство ввести чрезвычайное положение, не уточнив, правда, идет ли речь о Париже или о стране в целом. Кроме того, они призвали привлечь военных к охране административных зданий. Эту инициативу прокомментировал министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, по словам которого власти рассматривают все возможные варианты, "которые позволят улучшить безопасность".

Беспорядки затмили реальный протест

В то же время желавшие мирно протестовать сторонники движения "желтых жилетов", образованного в знак протеста против повышения цен на топливо и роста налогов, все же смогли попасть на закрытую часть Елисейских полей. По информации газеты Le Figaro, к часу дня внутри полицейского оцепления собрались порядка 200 человек, прибывших из разных уголков страны, которые стройным маршем прошли по всемирно известной торговой улице, неся транспаранты и выкрикивая лозунги движения. Некоторые из них в эфире национальных телеканалов осудили насилие в отношении полиции со стороны манифестантов за пределами кордона, однако мирная акция довольно быстро промелькнула в СМИ, которые предпочитали освещать перекрытия дорог и бесчинства на улицах Парижа.

Между тем, согласно публикации газеты Le Nouvel Observateur, сторонники движения разослали депутатами и некоторым СМИ коммюнике, состоящее из 42 требований в адрес правительства. Они включают в себя запрет на увеличение налогов, повышение минимального размера оплаты труда, снижение с 62 до 60 лет срока выхода на пенсию, сокращение госрасходов на чиновников, ужесточение контроля за нелегальной миграцией и многие другие.

Глава МВД Кастанер выступил с осуждением того факта, что хулиганы используют желтые жилеты, чтобы смешаться с простыми протестующими. "Те, кто были там, - это не желтые жилеты, они пришли, чтобы драться, наносить ущерб, убивать", - заявил он в эфире телеканала TF1. Лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен также осудила подобную практику "маскировки" экстремистов и призвала приверженцев мирного протеста дистанцироваться от зачинщиков беспорядков, чтобы полиции было проще их вычислить и задержать.

Протесты идут на спад, в регионах все спокойнее

В отличие от столицы, над регионами практически не витал дым пожарищ и газовых шашек, акции протеста в крупных городах собирали максимум несколько сотен человек и проходили в мирном ключе. Впрочем, в Нанте и Ницце люди в желтых жилетах нарушили работу местных воздушных гаваней, к разблокировке аэропортов привлекался полицейский спецназ. Однако там все обошлось без насилия, в то время как в Страсбурге, Марселе, Тулоне, а также на набережной Ниццы были отмечены стычки с правоохранителями, которые применили газ для разгона демонстрантов. Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Пюи-ан-Веле, где манифестанты подожгли здание префектуры департамента Верхняя Луара.

По данным МВД, в субботу в акциях протеста приняли участие около 75 тыс. человек по всей стране. В прошлую субботу эта цифра составляла более 100 тыс. человек, а 17 ноября, во время первого общенационального сбора на улицы вышли более 280 тыс. манифестантов. При этом 1 декабря, согласно заявлению главы МВД Франции для обеспечения порядка на митингах в Париже и регионах было задействовано 65 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, к ликвидации последствий агрессивных действий манифестантов были привлечены 30 тыс. пожарных и спасателей.