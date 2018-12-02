Выступление нового президента собрало 150 тыс. человек в центре Мехико

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Около 150 тысяч человек собрались на площади Сокало в центре столицы Мексики, чтобы вживую увидеть выступление нового президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в субботу вечером. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности мегаполиса, пишет на своем сайте газета Milenio.

В ходе второго после субботней инаугурации выступления новый глава государства обнародовал сто направлений работы своего правительства. О них он говорил и ранее, в ходе предвыборной кампании и после победы на выборах 1 июля. Лопес Обрадор пообещал сократить расходы на содержание государственного аппарата, запретить чиновникам принимать подарки дороже 5 тыс. песо (порядка $250), включить коррупцию, хищение топлива, скупку голосов избирателей и фальсификацию результатов голосований в число тяжких преступлений, развивать инфраструктуру страны и расширять социальную поддержку уязвимых слоев населения.

Новый глава государства пообещал ежегодно отчитываться перед народом о ходе выполнения своей программы. Руководить страной политик будет до 2024 года.