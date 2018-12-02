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Трамп намерен вновь встретиться с Ким Чен Ыном в январе или феврале

Глава Белого дома добавил также, что рано или поздно пригласит главу КНДР в США
Глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci, File
Глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci, File

ТАСС, 2 декабря. Следующая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, скорее всего, состоится в январе или феврале будущего года. Соответствующее заявление Трамп сделал журналистам на борту президентского самолета, сообщило в воскресенье агентство Reuters.

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По словам президента США, для проведения встречи с Ким Чен Ыном рассматриваются три места.

Глава Белого дома также добавил, что рано или поздно пригласит лидера КНДР в США.

12 июля в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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