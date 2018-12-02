Трамп намерен вновь встретиться с Ким Чен Ыном в январе или феврале

ТАСС, 2 декабря. Следующая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, скорее всего, состоится в январе или феврале будущего года. Соответствующее заявление Трамп сделал журналистам на борту президентского самолета, сообщило в воскресенье агентство Reuters .

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

По словам президента США, для проведения встречи с Ким Чен Ыном рассматриваются три места.

Глава Белого дома также добавил, что рано или поздно пригласит лидера КНДР в США.

12 июля в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.