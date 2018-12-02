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Глава МИД КНР: Пекин и Вашингтон намерены укреплять основы двусторонних отношений

На США и Китай возложена все более возрастающая ответственность за поддержание глобального мира и стабильности, отметил Ван И

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китай и Соединенные Штаты будут развивать двусторонние отношения за счет укрепления существующих основ межгосударственного взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа".

По словам главы МИД КНР, Пекин и Вашингтон "могут и должны" обеспечить успех дальнейшего налаживания двусторонних контактов. "На наши страны возложена все более возрастающая ответственность за поддержание глобального мира и стабильности, к тому же у нас больше сходных моментов, нежели расхождений", - отметил он.

Как заявил министр, укрепление китайско-американских отношений будет протекать прежде всего за счет активизации связей на высшем уровне. Ван И добавил, что следующая встреча между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом состоится "в подходящее время".

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СШАКитайСи ЦзиньпинВан ИТрамп, Дональд
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