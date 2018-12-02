Индия разрешила частное использование беспилотников

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство гражданской авиации Индии открыло онлайн-регистрацию беспилотных летательных аппаратов для частного и коммерческого использования, что означает окончание действовавшего ранее запрета на беспилотники. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, регистрация открылась на онлайн-портале DigitalSky.

"Счастлив объявить, что мы запустили регистрационный портал для операторов беспилотных аппаратов", - цитирует телеканал министра гражданской авиации Суреша Прабху.

Индия ранее запрещала любое использование беспилотников негосударственными структурами. Туристов, в том числе и россиян, желавших сфотографировать с воздуха живописные виды, регулярно задерживали полицейские, а многочисленные стартапы, планировавшие организацию доставки почты или пиццы по воздуху, так и оставались на бумаге. Но теперь снят запрет, прежде всего, на беспилотники вертолетного типа, которые часто называют мультикоптерами.

Как сообщило vинистерство гражданской авиации, пользователи мультикоптеров обязаны регистрировать свои аппараты, указав тех, кто будет пилотировать аппарат и его официального владельца. Каждый аппарат должен будет иметь идентификационный номер. Лицензия платная - в зависимости от типа аппарата. Мультикоптеры грузоподъемностью до 250 г, должны регистрироваться только раз, владельцам аппаратов большей грузоподъемности потребуется сообщать о каждом полете на портале, а пилотам мультикоптеров грузоподъемностью 2 и более килограммов нужно будет заранее подавать план полета.

При этом территория Индии делится на три зоны: зеленую, желтую и красную, в зеленой полеты могут осуществляться свободно, в желтой будет требоваться дополнительное разрешение, а в красных зонах летать будет нельзя.

Ведомство особо подчеркивает, что иностранным гражданам пока не разрешают использовать беспилотники. В случае необходимости им потребуется арендовать аппарат у индийских владельцев, и им должен управлять индийский гражданин, имеющий соответствующее разрешение.