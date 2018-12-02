Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР и тайваньский вопрос

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе обсудили тайваньский вопрос и проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом информировал министр иностранных дел Китая Ван И, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".
"В ходе этой встречи была изложена позиция КНР по проблеме Тайваня. В ответ американская сторона заверила, что продолжит придерживаться принципа "одного Китая", - рассказал глава внешнеполитического ведомства. - Лидеры также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове: Пекин заявил о своей поддержке дальнейшему проведению встреч на высшем уровне между КНДР и Соединенными Штатами".
По словам Ван И, Китай заинтересован в успешном диалоге Пхеньяна и Вашингтона по ядерному разоружению КНДР. Дипломат подчеркнул, что данный процесс требует формирования надежных механизмов, которые будут обеспечивать мир на полуострове.
Как сообщает агентство, Трамп одобрительно отозвался об усилиях китайской стороны в урегулировании соответствующих проблем, выразив готовность взаимодействовать с Пекином на основе достигнутого взаимопонимания.
Борьба с наркотиками
Лидеры Китая и США также высказали обоюдную готовность активизировать сотрудничество в области борьбы с наркотиками и в правоохранительной сфере.
"Обе стороны выразили согласие предпринять активные меры по усилению правопорядка, при взаимодействии по борьбе с наркотиками, - рассказал Ван И. - Меры, предпринятые Китаем по этому направлению, уже вызвали одобрение мирового сообщества, в том числе в Соединенных Штатах".
По поводу незаконных трансграничных транзакций такими запрещенными психотропными препаратами, как фентанил, Ван И отметил, что Пекин намерен усилить режим контроля для пресечения трансграничного потока этих наркотиков и будет продолжать совершенствовать национальную законодательную базу с целью создания более эффективных юридических рычагов по ликвидации международного наркотрафика.