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СМИ: Япония планирует оснастить войска технологиями осуществления кибернетических атак

При этом действующая конституция страны запрещает использование кибернетических атак в наступательных целях

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных Сил самообороны технологиями, которые позволили бы им осуществлять кибернетические атаки. Об этом в воскресенье сообщила газета Mainichi Shimbun.

В настоящее время японское оборонное ведомство разрабатывает соответствующие положения, которые должны быть готовы к концу текущего года.

Отмечается, что в свете расширяющейся зависимости от коммуникационных сетей, важность кибернетического пространства в условиях современного ведения боевых действий носит критический характер. В то же время подчеркивается, что действующая конституция будет запрещать использование кибернетических атак в наступательных целях - национальные Силы самообороны смогут использовать эти технологии только в ответ на соответствующую атаку на Японию со стороны потенциального врага.

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