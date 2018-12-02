СМИ: Япония планирует оснастить войска технологиями осуществления кибернетических атак

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных Сил самообороны технологиями, которые позволили бы им осуществлять кибернетические атаки. Об этом в воскресенье сообщила газета Mainichi Shimbun.
В настоящее время японское оборонное ведомство разрабатывает соответствующие положения, которые должны быть готовы к концу текущего года.
Отмечается, что в свете расширяющейся зависимости от коммуникационных сетей, важность кибернетического пространства в условиях современного ведения боевых действий носит критический характер. В то же время подчеркивается, что действующая конституция будет запрещать использование кибернетических атак в наступательных целях - национальные Силы самообороны смогут использовать эти технологии только в ответ на соответствующую атаку на Японию со стороны потенциального врага.