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ВВС США уничтожили в Сомали девять боевиков "Аш-Шабаб"

Отмечается, что мирные жители в результате авиаудара не пострадали

ТАСС, 2 декабря. Девять боевиков радикальной экстремистской группировки "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов", организация запрещена в РФ) были уничтожены в Сомали в результате удара ВВС США. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

"С целью поддержки правительственных сил Сомали в их постоянных усилиях уничтожить "Аш-Шабаб", вооруженные силы Соединенных Штатов совершили 30 ноября авиаудар по боевикам группировки в окрестностях горы Лебеде в Сомали", - сказано в заявлении АФРИКОМ. Отмечается, что мирные жители в результате авиаудара не пострадали.

"Аш-Шабаб" - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников.

Теги
ЭфиопияСомалиСША
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