ВМС Канады списали вертолеты, принятые на вооружение в 1963 году

ОТТАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военно-морские силы Канады официально вывели из своего состава палубные вертолеты CH-124 Sea King. Прощальный парад этой техники состоялся в субботу в заливе Патриции недалеко от города Виктория (провинция Британская Колумбия).
Как отмечается в заявлении министерства национальной обороны Канады, CH-124 Sea King были приняты на вооружение канадскими военными в 1963 году. Так долго в истории Вооруженных сил страны еще не использовалось ни одно воздушное судно, и "это говорит о надежности этих машин".
Вертолет представляет собой канадский вариант американского Sikorsky SH-3 и был разработан специально для ВМС Канады. Эти боевые машины предназначались для борьбы с подводными лодками и несли службу на канадских эсминцах, фрегатах и кораблях сопровождения для "повышения живучести судов". Они, в частности, применялись во время операций на Ближнем Востоке, в Сомали и Югославии.
На смену "морским королям" минобороны Канады закупило новые палубные вертолеты CH-148 Cyclone. В июле текущего года ведомство сообщило, что первая такая боевая машина заступила на дежурство на фрегате ВМС Канады HMCS Ville de Quebec, который тогда отправился в Средиземное море для патрулирования акватории в составе соединений НАТО.