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Акции протеста во Франции
Обновлено 

Власти Франции могут ввести режим ЧП в связи с уличными беспорядками

Как сообщила радиостанция Europe1, к этому шагу правительство страны призвали несколько полицейских профсоюзов
© AP Photo/Thibault Camus

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции рассматривает все варианты для противодействия уличным беспорядкам в Париже, включая введение режима чрезвычайного положения. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво радиостанции Europe1.

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Как указывает радиостанция, несколько полицейских профсоюзов призвали правительство ввести режим чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторения насилия в следующую субботу. Комментируя этот сообщение, Гриво не исключил этой меры, заявив, что "все варианты рассматриваются".

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В минувшие две субботы манифестации вылились в массовые погромы. По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже пострадали не менее 110 человек, около 20 из них - стражи порядка. Число задержанных достигло почти 300 человек.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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