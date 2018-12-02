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Пашинян не исключил возврата к президентской форме правления в Армении

И.о. премьер-министра страны также добавил, что есть некоторые пункты в конституции, которые "точно надо изменить"

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не исключил возможности перехода от парламентской к президентской форме правления в стране. Такое заявление он сделал в воскресенье в городе Сисиане на предвыборном митинге блока "Мой шаг", который траслировался местными новостными порталами.

"Если мы убедимся в необходимости замены парламентской формы правления президентской, то нас ничего не сковывает, и мы, с вашего согласия, это сделаем", - сказал Пашинян, обратившись к собравшимся.

И.о. руководителя армянского правительства также добавил, что есть некоторые пункты в конституции, которые "точно надо изменить". "В нашей конституции подчеркнуто, что министром или депутатом может стать тот человек, который за последние четыре года являлся только гражданином Армении и постоянно проживал в республике. Если в случае с парламентариями такой подход оправдан, то в случае с министрами это не дает привлекать потенциал диаспоры", - пояснил он.

В Армении в 2015 году была проведена конституционная реформа - президентская форма правления была заменена на парламентскую.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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