В Андалусии начались парламентские выборы

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в Андалусии. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск), вслед за этим начнется подсчет голосов.
Главным претендентом на победу является Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которая находится у власти в регионе уже более 30 лет. По итогам выборов 2015 года она получила 47 из 109 мест в парламенте Андалусии. Лидер ИСРП в автономии - Сусана Диас, которая ранее претендовала на пост генерального секретаря партии.
Правом голоса в регионе обладают более 6,5 млн человек (население Андалусии - 8,5 млн). Будет открыто около 3,8 тыс. избирательных участков.