В МИД Ирана заявили об оборонительном характере ракетной программы страны

ТАСС, 2 декабря. Ракетная программа Ирана носит оборонительный характер и не нарушает резолюции ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, комментируя утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о проведении Ираном испытаний баллистической ракеты.

США вышли из ядерной сделки с Ираном и вернули санкции. Что дальше?

"Иранская ракетная программа является оборонительной, учитывает потребности страны и не нарушает резолюции ООН", - приводит телеканал Al Mayadeen слова Гасеми.

При этом представитель МИД Ирана подчеркнул, что "не существует резолюции Совета Безопасности, которая запрещает ракетную программу Ирана или проведении [им] ракетных испытаний".

В субботу госсекретарь США заявил, что власти Ирана провели испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, власти Ирана "недавно провели испытания баллистической ракеты средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок".

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, одобряющую принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Ирана исключительно гражданскими целями. СВПД был заключен постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники соглашения не одобрили выход из него США и остались привержены прежним договоренностям.