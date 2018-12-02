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Акции протеста во Франции

Число пострадавших во время протестов в Париже увеличилось до 133

По данным Agence France-Presse, задержаны более 400 человек

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в Париже во время уличных беспорядков в субботу возросло до 133 человек, 23 из которых полицейские.

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Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на парижское управление полиции.

Как указывает AFP, 412 человек задержаны, 378 - находятся под стражей в полиции.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов.

В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы. 

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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