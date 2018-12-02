Число пострадавших во время протестов в Париже увеличилось до 133

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в Париже во время уличных беспорядков в субботу возросло до 133 человек, 23 из которых полицейские.
Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на парижское управление полиции.
Как указывает AFP, 412 человек задержаны, 378 - находятся под стражей в полиции.
Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов.
В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы.