Опрос: более половины французов высказались против принятия мигрантов

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Более половины граждан Франции считают, что страна принимает слишком много мигрантов. На это указывают данные опроса общественного мнения, проведенного службой Ifop совместно с Фондом Жана Жореса и Американским Еврейским комитетом, результаты которых публикует в воскресенье еженедельная газета Journal du dimanche .

Как отмечает издание, восемь из десяти французов считают, что Франция больше не должна принимать мигрантов. Большинство французов (52%) уверены, что во Франции слишком много приезжих, при этом 27% полагают, что их достаточно. "Это означает, что 79% граждан Франции не хотят принимать больше иностранцев", - подчеркивает издание.

В опросе также отмечается, что 77% боятся, что слишком "гостеприимная политика властей" привлечет еще больше мигрантов, 71% французов опасаются снижения заработной платы в связи с использованием низкооплачиваемой трудовой силы, а 60% убеждены, что разница в "ценностях" вызывают проблемы совместного проживания в стране.