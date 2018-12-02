{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Миграционный кризис в Европе

Опрос: более половины французов высказались против принятия мигрантов

Согласно данным исследования, которое опубликовала газета Journal du dimanche, восемь из десяти граждан считают, что власти не должны допускать в страну еще больше переселенцев

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Более половины граждан Франции считают, что страна принимает слишком много мигрантов. На это указывают данные опроса общественного мнения, проведенного службой Ifop совместно с Фондом Жана Жореса и Американским Еврейским комитетом, результаты которых публикует в воскресенье еженедельная газета Journal du dimanche.

На эту тему

Как отмечает издание, восемь из десяти французов считают, что Франция больше не должна принимать мигрантов. Большинство французов (52%) уверены, что во Франции слишком много приезжих, при этом 27% полагают, что их достаточно. "Это означает, что 79% граждан Франции не хотят принимать больше иностранцев", - подчеркивает издание.

В опросе также отмечается, что 77% боятся, что слишком "гостеприимная политика властей" привлечет еще больше мигрантов, 71% французов опасаются снижения заработной платы в связи с использованием низкооплачиваемой трудовой силы, а 60% убеждены, что разница в "ценностях" вызывают проблемы совместного проживания в стране.

Теги
ФранцияПроблема нелегальной миграции в Европе
Акции протеста во Франции
Сенат Франции вызвал главу МВД для объяснения ситуации вокруг протестов
В верхней палате парламента ожидают узнать о мерах, которые необходимо принять для предотвращения повторных выступлений
Читать полностью