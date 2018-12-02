Полиция Израиля порекомендовала предъявить обвинения в коррупции Нетаньяху и его жене

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция Израиля выступила с рекомендацией предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре по итогам расследования так называемого дела 4000 в отношении телекоммуникационной корпорации Bezeq. Об этом сообщило в воскресенье государственное радио Израиля Kan .

Полиция считает, что следователям удалось собрать доказательную базу против премьера и его супруги, а также против владельца компании Bezeq Шауля Эловича, указывает радиостанция.

В рамках "дела 4000" полицейские проверяли подозрения, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета информационным порталом Walla!, принадлежащим коммуникационному гиганту. В начале 2018 года полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца по подозрению в том, что он находился в коррупционных отношениях с владельцем Bezeq.

Полиция в 2017 и 2018 годах 12 раз допрашивала Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. Допросы касались "дел 1000" и "2000", в рамках которых следователи выясняли подробности якобы неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов и предполагаемые попытки влияния на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth.

Нетаньяху ранее отверг все обвинения в свой адрес по "делам 1000" и "2000", которые изначально были озвучены в ряде СМИ. В отношении "дела 4000" в этом году он заявил, что "происходящее переходит все границы", так как "выдвигаются два бредовых и лживых обвинения". Нетаньяху называет эти дела частью ведущегося против него в последние годы преследования.