Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в воскресенье, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге Саре обвинения в коррупции по итогам расследования так называемого дела 4000 не имеет юридической силы. Соответствующее заявление премьера распространила его канцелярия.

"У рекомендаций полиции нет легального статуса, только недавно власти отклонили рекомендации полиции в отношении целого ряда публичных фигур, - сказал премьер. - Компетентные структуры, уверен, после изучения дела, придут к такому же заключению: ничего не было, потому ничего и не будет".

Нетаньяху отметил, что "эти рекомендации были подготовлены и слиты в прессу еще до начала расследования". "Поэтому рекомендации полиции в отношении меня и моей супруги даже не вызывают удивления, как не вызывает удивления и момент, подобранный для их публикации", - добавил Нетаньяху, который продолжает бороться с политическим кризисом, вызванным уходом в середине ноября из правящей коалиции партии "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана.

Как сообщило в воскресенье государственное радио Израиля, полиция выступила с рекомендацией предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре по итогам расследования в отношении телекоммуникационной корпорации Bezeq. Правоохранители считают, что следователям удалось собрать доказательную базу против премьера и его супруги, а также против владельца Bezeq Шауля Эловича, указывает радиостанция.

В рамках дела 4000 полицейские проверяли информацию о том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании преференции взамен положительного освещения деятельности его кабинета информационным порталом Walla, принадлежащим коммуникационному гиганту. Полиция в 2017 и 2018 годах 12 раз допрашивала Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по делу 4000, а также делам 1000 и 2000, касающихся неправильного оформления подарков от двух предпринимателей. Нетаньяху ранее уже неоднократно опровергал все обвинения в свой адрес.