СМИ: в Тбилиси полиция задержала семь граждан Украины

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Грузии по подозрению в незаконном обороте оружия и взрывчатки задержали в Тбилиси семь граждан Украины. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал "Общественное телевидение".
"В Тбилиси задержаны семь граждан Украины. МВД Грузии ведет следствие по третьей и шестой частям статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретение и хранение огнестрельного оружия, боевых материалов и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. По информации телеканала Imedi, двое из семи задержанных граждан Украины оказались уроженцами Грузии, которые в последние годы проживали на Украине.
Ранее телеканал Rustavi2 сообщал о задержании в одной из гостиниц Тбилиси группы украинцев, но речь шла только о пяти гражданах этой страны, которые 2 декабря планировали принять участие в акциях протеста оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).
В МВД Грузии в субботу заявили, что готовы обеспечить безопасность на акциях оппозиции, на которые собираются сторонники от поддерживающего экс-президента Михаила Саакашвили ЕНД и десяти союзных с ним организаций. В ведомстве призвали "организаторов соблюдать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции", отметив, что "в случае необходимости полиция в рамках закона готова пресечь любые попытки нарушения общественного порядка".
Кандидат в президенты Грузии от ЕНД Григол Вашадзе, проигравший 28 ноября выборы, в четверг заявил, что 2 декабря в Тбилиси пройдет манифестация с требованием досрочных парламентских выборов. Кроме того, в четверг находящийся в Нидерландах Саакашвили призвал сторонников ЕНД принять участие в этой акции.
Очередные выборы в парламент Грузии должны пройти осенью 2020 года. Конституция страны предусматривает, что решение о досрочных выборах может быть принято по согласованию между президентом и главой правительства. Партия или избирательный блок, получивший большинство мест в парламенте, имеет право представить кандидатуру премьер- министра и сформировать кабинет.