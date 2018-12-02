Макрон побывал у Триумфальной арки, которую повредили участники протестов

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье после возвращения из Аргентины, где он принимал участие в саммите G20, направился к Триумфальной арке на Елисейских Полях в Париже, которая в субботу подверглась осквернению вандалов - участников акций протеста. Соответствующие кадры транслирует канал BFM .

Из трансляции видно, что президент подошел к Могиле Неизвестного солдата у подножия арки, после чего в сопровождении главы МВД Франции Кристофа Кастанера направился по авеню Клебер к толпе ожидавших его людей, приветствуя их.

Как уточняет Agence France-Presse, среди собравшихся на Клебере - сотрудники полиции и пожарные. На кадрах видно, что Макрон подходит к собравшимся, жмет им руки и обменивается недолгими репликами.

Позже в 12:30 (14:30 по мск) президент Франции проведет межведомственную встречу с участием премьер-министра Эдуара Филиппа, министра внутренних дел Кристофа Кастанера и представителей других компетентных органов по вопросу беспорядков во время демонстрации "желтых жилетов" в Париже.

В субботу, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20, Макрон заявил, что беспорядки в Париже не имеют ничего общего с мирным протестом, и пообещал, что виновные будут привлечены к суду. По его словам, ничто не оправдывает нападения на правоохранительные органы, разорения магазинов, поджоги государственных или частных зданий, угрозы прохожим и журналистам и осквернение Триумфальной арки.