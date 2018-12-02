Сенат Франции вызвал главу МВД для объяснения ситуации вокруг протестов

ТАСС, 2 декабря. Сенат (верхняя палата парламента) вызвал министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера и главу управления внутренней безопасности страны Лорана Нуньеса 4 декабря для объяснения ситуации вокруг протестов "желтых жилетов", начавшихся в стране 17 ноября. Соответствующее заявления размещено в воскресенье на его официальном сайте.

"Он [Комитет по законодательству Сената] ожидает от Кристофа Кастанера и Лорана Нуньеса информации о мерах, принятых МВД для прекращения протестов, а также новые правила, которые необходимо немедленно принять для предотвращения повторных выступлений или усугубления ситуации", - сказано в документе. Как указывается в заявлении, новые правила не должны ущемлять конституционные права французов на выражение своего мнения и недовольства путем демонстраций без применения силы.

Отмечается, что выступление в Сенате Кастанера и Нуньеса должно начаться в 16:15 по местному времени (18:15 по мск - прим. ТАСС) и будет транслироваться на официальном сайте Сената.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые беспорядки. По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже пострадали не менее 133 человек, 23 из них - стражи порядка. Число задержанных достигло почти 420 человек.