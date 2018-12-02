В Тбилиси начался митинг с требованием проведения досрочных выборов в парламент Грузии

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Митинг, организованный бывшей правящей партией "Единое национальное движение" сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, начался в воскресенье в 15:30 (14:30 мск) в центре Тбилиси у здания парламента Грузии. Акция проводится по инициативе кандидата в президенты страны от ЕНД и 10 союзных с ней организации Григола Вашадзе, заявившего 29 ноября, что 2 декабря в Тбилиси состоится митинг с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Первым к собравшимся на проспекте Руставели обратился Георгий Вашадзе - руководитель избирательного штаба кандидата от ЕНД. Он повторил озвученные ранее лидерами партии заявления о том, что они не признают результатов голосования на президентских выборах. Георгий Вашадзе подчеркнул, что "ЕНД и поддерживающие ее партии требуют проведения досрочных выборов в парламент". "Мы мирными методами будем добиваться назначения и проведения досрочных выборов в парламент",- сказал он.

Выступая на митинге, один из лидеров ЕНД, депутат парламента Грузии Ника Мелия заявил, что "участники акции, требующие проведения досрочных выборов в парламент, не намерены выходить за рамки Конституции". Митинг продолжается, движение в этой части проспекта Руставели прекращено. Акция транслируется в прямом эфире тбилисской телекомпании Rustavi2.

1 декабря МВД Грузии заявило, что готово обеспечить правопорядок до и во время митинга. Так, во время акции будут мобилизованы силы полиции, которые в течение всего дня будут осуществлять патрулирование с целью пресечения каких-либо провокаций.

30 ноября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выборы президента прошли в свободной, демократической и конкурентной обстановке, попытки оппонентов поставить под сомнение демократическое проведение выборов и их результаты обречены на неудачу. По словам Бахтадзе, "все имеют право свободно выражать свое мнение, но если кто-либо попытается дестабилизировать ситуацию, власти не позволят осуществить какие-либо беспорядки, не допустят дестабилизацию". 1 декабря Григол Вашадзе заявил, что оппозиция не планирует никакой революции, но намерена воспользоваться конституционным правом проведения манифестаций.

Очередные выборы в парламент Грузии должны пройти осенью 2020 года. Конституция страны предусматривает, что решение о досрочных выборах может быть принято по согласованию между президентом и главой правительства. Партия или избирательный блок, получивший большинство мест в парламенте, имеет право представить кандидатуру премьер-министра и сформировать кабинет.

Президентские выборы

В среду в Грузии прошел второй тур выборов, в котором участвовали независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", и кандидат от оппозиционной ЕНД и 10 союзных с ней организаций Григол Вашадзе. Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов, Вашадзе набрал 40,48% голосов. Инаугурация нового президента состоится 16 декабря в Тбилиси.