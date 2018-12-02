СМИ: на севере Афганистана талибы похитили около 40 водителей грузовиков

ТАСС, 2 декабря. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) похитили около 40 водителей грузовиков в провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом агентству "Синьхуа" заявил представитель местной полиции Мохаммад Мухир Рахими.

"Вооруженные боевики "Талибан" остановили сегодня 40-45 грузовиков, перевозящих уголь, в селении Хашак Дара в районе Дара-э-Суф-Пайен ... и увезли, возможно 40 или больше водителей в неизвестное место", - сказал Рахими. По его словам, в настоящий момент ведется поисковая операция.

Как в свою очередь сообщает телеканал Tolonews, талибы похитили не менее 40 человек, среди них были пассажиры и водители. Как отмечает телеканал, подобное похищение является вторым случаем за неделю.

Во вторник, 27 ноября, агентство Pajhwok сообщило, что талибы похитили 25 человек на трассе, соединяющей провинции Сари-Пуль и Балх на севере Афганистана. По сведениям "Синьхуа", неизвестные боевики остановили два микроавтобуса в районе Зари в провинции Балх, похитили 25 человек и увезли их в неизвестное место.