СМИ: совещание Макрона с министрами по беспорядкам в Париже закончилось без заявления

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет делать заявления по итогам совещания с премьер-министром страны Эдуаром Филиппом, главой МВД Кристофом Кастанером и другими должностными лицам, на котором речь шла о субботних беспорядках в Париже. Об этом в воскресенье передает телеканал BFM со ссылкой на администрацию французского лидера.

Встреча президента с министрами длилась почти два часа, и, как передает телеканал, Макрон не будет делать заявлений на данном этапе обсуждений.

В субботу Макрон, выступая на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по итогам саммита G20, заявил, что беспорядки в Париже не имеют ничего общего с мирным протестом, и пообещал, что виновные будут привлечены к суду. По его словам, ничто не оправдывает нападения на правоохранительные органы, разорения магазинов, поджогов государственных или частных зданий, угроз прохожим и журналистам, осквернения Триумфальной арки.

Перед началом воскресного совещания французский лидер побывал возле Триумфальной арки и пообщался с представителями полиции и пожарными. Чтобы принять участие в совещании, премьер-министр страны Эдуар Филипп был вынужден отменить поездку в Польшу, где он должен был принять участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.