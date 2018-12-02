В Иране пообещали продолжить ракетные испытания для обороноспособности

ТАСС, 2 декабря. Официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности. Об этом, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на агентство Tasnim , генерал сообщил в связи с утверждениями госсекретаря США Майкла Помпео о проведении Ираном испытаний баллистической ракеты.

"Ракетные испытания ... проводятся для нашей обороны и в целях сдерживания, и мы продолжим их", - сказал генерал. Как отмечает агентство, Шекарчи не подтвердил и не отрицал проведение Ираном новых испытаний.

В субботу госсекретарь США заявил, что власти Ирана провели испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, власти Ирана "недавно провели испытания баллистической ракеты средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок".

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, одобряющую принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Ирана исключительно гражданскими целями. СВПД был заключен постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники соглашения не одобрили выход из него США и остались привержены прежним договоренностям.