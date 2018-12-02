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Акции протеста во Франции

Более 50 человек пострадали в Тулузе в ходе протестов "желтых жилетов"

Как сообщили власти департамента Верхняя Гаронна, большинством из них оказались полицейские

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 57 человек пострадали в субботу в городе Тулуза (юг страны) в ходе протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо. Как сообщает в воскресенье префектура департамента Верхняя Гаронна, среди пострадавших числятся 48 полицейских.

"Последние обновленные данные свидетельствуют о том, что 57 человек получили ранения, в том числе 48 полицейских. Из этих 48 полицейских пятеро были госпитализированы", - говорится в коммюнике, размещенном на странице префектуры в Twitter.

В республике с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы.

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