Пашинян: вопрос о генсеке ОДКБ не будет обсуждаться 6 декабря в Санкт-Петербурге

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Вопрос о назначении нового генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет обсуждаться 6 декабря в Санкт-Петербурге в ходе встречи глав стран-участниц организации. Такое заявление в воскресенье в ходе беседы с журналистами сделал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"У нас такая ситуация, что нет консенсуса в этом вопросе", - отметил и.о. главы армянского кабмина.

2 ноября генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был снят с этой должности по инициативе армянской стороны. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. В Армении считают, что пост генсека организации должен оставаться за республикой.