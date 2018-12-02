Депутаты косовских сербов потребовали встречи с еврокомиссаром Ханом по вопросу пошлин

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты партии "Сербский список", представляющей интересы сербского населения Косова и Метохии, добиваются встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом, который намерен вскоре посетить Приштину. Как заявил в воскресенье лидер партии Горан Ракич, несколько народных избранников будут находиться в здании косовского парламента до тех пор, пока не добьются встречи с представителем Брюсселя.

"Хочу сообщить вам, что депутаты "Сербского списка" вошли в парламент в Приштине, где будут оставаться до приезда комиссара Хана, которого они ознакомят с антисербскими действиями, которые ведут к гуманитарной катастрофе. Депутаты борются легитимными демократическими методами, чтобы наши дети имели право на еду и нормальную жизнь", - заявил Ракич, отметив, что депутатов "поддерживает весь народ".

Населенный сербами север автономного сербского края Косово и Метохия снабжается товарами, произведенными в Сербии. Ранее сербская продукция поставлялась и в населенные албанцами районы, однако в последнее время приштинские власти пытаются заместить ее товарами других стран. Такие меры наносят серьезный удар по благосостоянию косоваров, а новые пошлины в 100% поставят сербское население в крайне тяжелое положение, считают аналитики.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косово является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене. Решение Приштины также вызвало протесты сербского населения на севере края.