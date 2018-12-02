Партии ФРГ выступили против председательства Эр-Рияда в G20 в 2020 году

ТАСС, 2 декабря. Левая партия (ЛП) Германии и "Союз-90"/"зеленые" протестуют против передачи Саудовской Аравии председательства на саммите "двадцатки" в 2020 году. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA .

"То, что председательство в G20 будет передано такому диктаторскому государству, как Саудовская Аравия, означает дискредитацию всего формата [саммита]", - заявила агентству глава фракции ЛП в Бундестаге Сара Вагенкнехт.

Депутат от фракции "зеленых" в Бундестаге Омид Нурипур потребовал от федерального правительства определиться, будет ли Берлин принимать участие в саммите в Эр-Рияде без предварительных условий. "Должно быть заранее понятно, чего добиваются германские власти вместе с другими странами Евросоюза, если они собираются участвовать в пропагандистском представлении наследного принца [Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда]", - отметил депутат.

По данным DPA, немецкие политики не согласны с передачей председательства в "двадцатке" Эр-Рияду из-за убийства Джамаля Хашкаджи.

Саммит лидеров "двадцатки" прошел в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря и завершил председательство Аргентины. Следующей страной, принимающей G20, станет Япония. Планируется, что в 2020 встреча в верхах "двадцатки" состоится в Саудовской Аравии.